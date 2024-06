GCM recupera veículos com queixas de furto e roubo e recolhe motos irregulares

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atuou em três ocorrências nas últimas terça, quarta e quinta-feira (18, 19 e 20/06) que resultaram na localização de dois veículos com queixa de furto e roubo e no recolhimento de três motocicletas em situação irregular. Os casos foram encaminhados à Delegacia Central de Polícia.

A primeira ocorrência foi por volta das 22h30, quando os guardas transitavam pela estrada Portão do Ronda, no bairro Jardim Revista, e notaram duas motocicletas estacionadas sem placas, ao lado de dois indivíduos. Ao serem abordados, o primeiro rapaz se identificou como proprietário da Honda CG, de cor vermelha. No entanto, durante vistoria, foi constatado que a moto estava com a numeração do chassi e do motor suprimidas. Ele informou que havia comprado a moto no bairro de Guaianases, na zona leste de São Paulo, mas não soube dar mais informações sobre a origem do veículo. Já a segunda motocicleta, uma Honda CG, prata, que era usada pelo outro indivíduo, foi confirmada como roubada após consulta. Diante das infrações, ambos foram conduzidos à DP Central e deverão responder por adulteração e receptação.

No dia seguinte, enquanto a Romu circulava pelo Jardim Colorado, pouco antes das 19 horas, os agentes se depararam com uma Honda Biz, vermelha, sem placa de identificação, trafegando pela rua Jeca Tatu. Após a abordagem, foi confirmado que se tratava de um veículo de leilão, destinado apenas ao aproveitamento de peças e que não poderia ser usado no trânsito. Devido à situação irregular, a motocicleta foi recolhida ao pátio municipal.

Mais tarde, por volta das 22 horas, durante patrulhamento na rua Ana de Jesus Vieira, no Jardim Imperador, a equipe localizou um Fiat Strada, branco, estacionado e com o vidro aberto. Após consulta foi constatado que o veículo havia sido roubado dias atrás. O guincho foi acionado e o automóvel foi encaminhado à delegacia, onde o proprietário foi informado para comparecer com os documentos para reaver seu carro.

Por fim, o último caso ocorreu na quinta-feira, às 16h50, no Jardim Ikeda. Durante uma ronda na rua das Hortênsias, foi identificada uma outra Honda CG, preta, sendo conduzida por um homem sem capacete, item obrigatório de segurança. Ao ser abordado, o condutor não apresentou os documentos do veículo. Na ocasião, foram emitidas multas pelas infrações e o veículo foi recolhido ao pátio.

Na visão do secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, a recuperação de veículos irregulares e de produtos de roubo e furto desempenha um papel fundamental na redução da criminalidade “Ao retirar esses veículos ilegais de circulação, se evita que sejam utilizados para cometer roubos, furtos e outros delitos, contribuindo assim para um ambiente mais seguro e protegido para todos”, afirmou.

A GCM ressalta que a população pode efetuar denúncias para reforçar a segurança do município. Os moradores podem entrar em contato pelos telefones (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 e 153 para reportar situações suspeitas.