GCM recupera veículos roubados e prende homem com motocicleta adulterada

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou dois veículos com queixa de roubo e prendeu um indivíduo por conduzir uma motocicleta com as numerações do motor e do chassi adulteradas. As ações ocorreram nos últimos dias 5, 7 e 10 (quarta, sexta e segunda-feira) e foram coordenadas pela Força Patrulha e pela Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo). Todos os casos foram encaminhados à Polícia Civil.

O primeiro veículo recuperado foi localizado durante um patrulhamento na rua Anastácia Maria da Conceição, no Jardim Casa Branca, pouco antes das 13h30 de 5 de junho. Os agentes da Força Patrulha notaram um Nissan Kicks, de cor marrom, em condições suspeitas, estacionado com o capô aberto. Após uma consulta pelo número do emplacamento, foi verificado que se tratava de um veículo roubado. Posteriormente, a proprietária foi informada e orientada a comparecer à Delegacia Central de Polícia para reaver o automóvel.

Dois dias depois, equipes da Romo transitavam pela rua Senador Luiz Carlos Prestes, no Jardim Colorado, quando notaram um motociclista em uma Honda CG, preta, trafegando na contramão em uma via de sentido duplo. Os agentes emitiram o sinal de parada, mas o condutor não acatou e seguiu em frente, colidindo em seguida com a viatura da GCM. Na vistoria, foi constatado que as numerações do motor e do chassi estavam adulterados. Diante da situação, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia Central de Polícia, onde foi detido em flagrante. O caso contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e do Canil.

Por fim, na manhã da última segunda-feira, os agentes da Força Patrulha realizavam uma ronda no Miguel Badra quando foram informados por munícipes que uma Honda CB, branca, estaria abandonada na avenida Edmilson Rodrigues Marcelino. Os guardas se dirigiram ao local e localizaram a motocicleta descrita. Após consultarem a placa, confirmaram que havia queixa de roubo. O veículo foi encaminhado ao 2° Distrito Policial do Boa Vista.

A GCM incentiva que a população relate atividades suspeitas para reforçar a segurança da cidade. Para colaborar, denúncias podem ser feitas pelos telefones (11) 4746-3297, 4745-2150 e 153.

“São mais três ocorrências solucionadas com sucesso. Continuamos trabalhando em colaboração com a Polícia Civil para garantir que todos os casos sejam investigados, os responsáveis sejam levados à Justiça e que as vítimas recuperem seus bens. Nosso propósito é proporcionar mais tranquilidade e proteção a todos os cidadãos”, declarou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva.