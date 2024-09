Golpistas mandam falsos e-mails em nome dos bombeiros

Golpistas estão enviando e-mails para empresas e comércios utilizando o nome do Corpo de Bombeiros no Alto Tietê. As mensagens anunciam uma vistoria do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). O alerta foi dado pelo Corpo de Bombeiros de Suzano, nesta quarta-feira (11).

A reportagem teve acesso a um dos e-mails. Nele, consta informações sobre as falsas irregularidades e até sobre a aplicação de uma multa. O tenente Marcos Vinícius Carbonel, do Corpo de Bombeiros de Suzano, explicou que o envio de e-mails ou mensagens informando sobre uma vistoria não é o procedimento seguido pela corporação. A mensagem induz a empresa a clicar em links para roubar dados pessoais e confidenciais.

“As pessoas precisam evitar abrir o e-mail e clicar nestes links. O golpe começa aí. Fingem ser empresa de Bombeiro Civil avisando que vão fazer uma vistoria. Não podem fazer isso. É golpe”, alertou Carbonel.

O tenente informou ainda que a vistoria do AVCB pode ser solicitada pelo proprietário do local ou em casos em que os agentes vão até o estabelecimento fardados mediante ofício. De acordo com o tenente, uma denúncia foi protocolada na Polícia Civil. Para sanar as dúvidas sobre o AVCB, o proprietário do imóvel deve procurar o Corpo de Bombeiros. O número é o 193. A unidade suzanense atende pelo 4748-1234.