GPA detém suspeitos por apropriação indébita e localiza entorpecentes

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou, entre a segunda e quinta-feira da última semana (16 a 19/12), atendimentos que resultaram na prisão de um indivíduo pelo crime de receptação e de outro homem por apropriação indébita, além da localização de 283 unidades de entorpecentes em dois casos distintos. As ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil.

O primeiro caso envolvendo a localização de drogas ocorreu na segunda-feira, por volta das 14h20, enquanto os agentes realizavam patrulhamento pela rua Albert Fink, no bairro Vila Maluf, para verificar uma ação do Departamento de Fiscalização e Posturas de Suzano. Durante a atividade, os agentes avistaram dois homens sentados em um estabelecimento que, ao perceberem a presença da viatura da GCM, fugiram. No local onde estavam, foi encontrado um estojo com 57 porções de maconha, 26 de cocaína e 24 de crack, totalizando 107 unidades de entorpecentes que foram lacradas e encaminhadas ao 2° Distrito Policial do Boa Vista.

Dois dias depois (18/12), em um caso semelhante, o grupamento trafegava pela região do Cidade Miguel Badra e, ao chegar à rua Rubens Pimenta de Medeiros, flagrou cinco homens reunidos na calçada com comportamento suspeito, mas que fugiram em direções opostas ao perceberem a presença dos guardas. Na área onde estavam, após buscas, foi localizada uma sacola contendo cem unidades de maconha, 48 de cocaína, 21 pedras de crack e sete frascos de lança-perfume, somando 176 porções de drogas. As substâncias foram recolhidas e também encaminhadas ao 2° Distrito do Boa Vista.

Já na quinta-feira (19/12), o primeiro atendimento aconteceu pouco antes do meio-dia, durante uma ronda na estrada do Furuyama, em Boa Vista Paulista. Os agentes entraram na rua Paz e identificaram um motociclista conduzindo uma Honda Twister, de cor preta, pelo meio da via e sem o capacete, item obrigatório de segurança.

A GCM tentou realizar a abordagem, mas o homem abandonou o veículo na via e entrou em uma residência. A equipe solicitou que ele saísse para se explicar, momento em que afirmou ser o proprietário do veículo e apresentou a documentação. Durante uma vistoria detalhada, os guardas observaram números sobrepostos no chassi e no motor e, ao verificar a numeração verdadeira, constataram que a moto era produto de roubo no bairro de Santo Amaro, na cidade de São Paulo. Assim como os dois primeiros casos, o indivíduo e o veículo foram encaminhados ao 2º DP, onde ele foi detido pelo crime de receptação.

Mais tarde, às 17h45, enquanto o GPA percorria a rua Orestes Ximenes, no Jardim São José, o grupo avistou uma motocicleta abandonada em um terreno aberto e sem movimentação nas proximidades. Após consulta à placa, foi constatado que o veículo, uma Shineray Phoenix, preta, possuía registro de furto. Logo após, um homem se apresentou, afirmando ser o proprietário da motocicleta, mas, ao ser questionado, não conseguiu apresentar nenhum documento que comprovasse sua posse. Ele então alegou que havia pegado o veículo emprestado de um colega. Para esclarecer a situação, os agentes levaram o indivíduo e a moto para a Delegacia de Polícia Central.

Na DP, o verdadeiro proprietário foi identificado e compareceu ao local, onde relatou conhecer o suspeito e confirmou que havia emprestado a motocicleta. Contudo, explicou que o homem não a devolveu dentro do prazo combinado, o que o levou a registrar um boletim de ocorrência por furto. Após a comprovação dos fatos, o suspeito foi detido pelo crime de apropriação indébita.

Demais casos

Além desses casos, as equipes do GPA também realizaram atendimentos em outras situações durante o mesmo período. Na segunda-feira, por volta das 17h40, após um monitoramento realizado pelos agentes em uma Área de Proteção Ambiental (APP), localizada na rua Nilton Pereira Vidal, no Sesc, a equipe notou marcas de pneus na vegetação do local. Para investigar, os guardas adentraram a mata e localizaram uma Honda CBR, preta, com queixa de roubo.

Devido à dificuldade de acesso ao local, foi necessário o apoio de um guincho para retirar e transportar a moto até a DP Central. Posteriormente, o veículo foi devolvido ao proprietário.

No dia seguinte (17/12), o GPA foi acionado pelo Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (Cetras), localizado no Parque Ecológico do Tietê, zona leste de São Paulo, para buscar uma coruja-do-mato e devolvê-la ao seu habitat, uma vez que ela já estava totalmente recuperada. Os guardas buscaram a ave e realizaram sua soltura na área de mata, na altura do km 4 do Rodoanel Mário Covas (SP-21), um local adequado para a reintrodução do animal ao seu ambiente natural.

No mesmo endereço, a equipe localizou dentro da vegetação uma Yamaha Crosser, preta, com algumas peças soltas ao redor. Após consulta, foi constatado que se tratava de um veículo roubado. A moto foi recolhida e encaminhada ao 2° Distrito Policial do Boa Vista.

“Os resultados obtidos refletem o preparo e a versatilidade da GCM para atuar em diferentes situações. As equipes estão capacitadas para lidar com ocorrências que vão desde prisões e apreensão de drogas até ações como o resgate e a soltura de animais silvestres. Esse preparo destaca o nosso compromisso com a segurança da população, mostrando que estamos prontos para enfrentar os desafios do dia a dia”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva.