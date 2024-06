Grupamento Ambiental interrompe movimentação irregular de terra na Vila Ipelândia

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano interrompeu uma movimentação irregular de terra no último sábado (01/06), às 11h45, na Vila Ipelândia. A ação ocorreu após os agentes receberem uma denúncia informando que uma pessoa estaria operando um trator e executando o serviço na estrada Carlos Alemão.

Ao se dirigirem ao local, os guardas constataram que o lote está inserido em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM), onde é proibida essa atividade sem autorização. As pessoas presentes no local explicaram que a iniciativa visava aterrar o fundo do lote, no entanto, ao serem questionadas sobre a documentação necessária, informaram que não a possuíam.

Diante disso, foi solicitado o apoio do Departamento de Fiscalização de Posturas, que notificou e embargou o local.