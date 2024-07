Grupamento Ambiental presta atendimento à vítima de acidente de trânsito na Índio-Tibiriçá

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prestou o primeiro atendimento a uma vítima de acidente de trânsito ocorrido na tarde do último domingo (30/06) na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), na altura do bairro Vila Sol Nascente.

Os agentes identificaram que o condutor de um Ford Fiesta, de cor vermelha, teria perdido o controle do veículo, vindo a colidir contra um poste. A vítima apresentava ferimentos na cabeça e estava presa no automóvel, mas recebeu os primeiros socorros no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros de Suzano foram acionados e realizaram o resgate do motorista, que foi encaminhado ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS). O veículo foi recolhido pelas equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária.