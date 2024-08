Guarda Civil atende 13 ocorrências e realiza prisão de 4 suspeitos

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu 13 ocorrências entre segunda-feira e domingo (05 a 12/08). As ações resultaram na prisão de quatro indivíduos: dois por tráfico de drogas, um por descumprimento de medida protetiva e outro por furto. Além disso, a GCM recuperou uma bicicleta furtada e um automóvel e uma motocicleta roubados. A equipe também prestou apoio em dois acidentes de trânsito, recolheu duas motocicletas irregulares ao pátio municipal, retirou 913 porções de entorpecentes das ruas em ações distintas e resgatou um animal silvestre.

As atividades foram conduzidas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), pela Força Patrulha e pela Patrulha Maria da Penha.

O primeiro caso de tráfico foi atendido pela Romu por volta das 17h30, quando a equipe patrulhava pela estrada do Marengo, no bairro Cidade Boa Vista. Os agentes avistaram um indivíduo com uma sacola, aparentemente oferecendo algo a outra pessoa na via. Ao perceber a viatura, o homem tentou fugir, mas foi detido na sequência. Na sacola, foram encontradas 345 unidades de cocaína, 26 de crack e 49 de maconha, além de R$ 358,25. O material e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central.

No dia seguinte (06/08), por volta das 16h30, as equipes da Romu receberam via rádio a informação sobre o roubo de uma motocicleta Honda Twister, de cor vermelha, ocorrido em Ribeirão Pires e que os criminosos teriam seguido em direção a Suzano. Além disso, por meio de denúncia, um munícipe relatou ter visto dois indivíduos empurrando uma motocicleta para uma área de mata na estrada das Lavras, na Estância São Luís. A equipe se deslocou até o local e confirmou que se tratava do veículo roubado. A motocicleta foi encaminhada para a Delegacia Central e, posteriormente, restituída ao proprietário.

Já na quarta-feira (07/08), por volta das 16 horas, a Patrulha Maria da Penha foi acionada via rádio para atender a um caso de violência doméstica no Jardim Monte Cristo.

Na quinta-feira (08/08) à tarde, o GPA patrulhava no Jardim Saúde quando, ao chegar à avenida Professor Marcos de Paula Eduardo, foi alertado por uma pessoa sobre dois homens que haviam caído da motocicleta após serem perseguidos por um cachorro. A equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que, ao chegar ao local, prestou o atendimento inicial e encaminhou as vítimas para o Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS).