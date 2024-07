Guarda Civil atende 5 ocorrências; homem é preso por tráfico de drogas

Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a cinco ocorrências nas últimas quarta e quinta-feira (24 e 25/07). Essas ações resultaram em prisão de um indivíduo por tráfico de drogas com 139 unidades de entorpecentes em sua posse, detenção de um motorista por embriaguez ao volante, recuperação de uma motocicleta roubada e de um automóvel furtado, além da verificação de um possível crime ambiental.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e pela Força Patrulha. Os casos atendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Central e para a 1ª Companhia da Polícia Militar (PM) de Suzano.

O caso da suspeita de crime ambiental teve início às 15h35 do dia 24, quando os agentes do GPA foram acionados por um munícipe informando que, na rua Doutor Bernardino Tanchesi, no bairro Clube dos Oficiais, em Palmeiras, um indivíduo teria aberto uma das comportas de um riacho, resultando na seca do local onde a água era armazenada. A equipe verificou a denúncia e constatou que não houve crime ambiental, apenas um conflito de interesses entre as partes. Os agentes orientaram os envolvidos e ficou acordado que a comporta permaneceria fechada para não alterar o fluxo do riacho.

Em seguida, a equipe do GPA foi acionada via rádio para verificar um veículo que estava abandonado na rua Benedita Maria de Souza, no bairro Meu Cantinho. Ao chegarem, os agentes puderam identificar que se tratava de um Hyundai I30, de cor prata, com queixa de furto. O proprietário foi informado e solicitado comparecer a 1ª Cia da Polícia Militar para reaver seu veículo.

No dia seguinte, às 16h35, durante um patrulhamento preventivo na região do Jardim Colorado, agentes da Romu observaram, na rua Rio Grande do Norte, um indivíduo com uma sacola apresentando nervosismo ao notar a equipe e entrando em seguida em um terreno baldio. Diante da suspeita, a GCM decidiu abordar o homem e identificou que com ele havia 34 porções de maconha, 35 de cocaína e 70 de crack, além de R$ 272,30. As substâncias foram lacradas e encaminhadas, junto com o dinheiro, para a Delegacia Central.

Ainda no mesmo dia, pouco depois das 21 horas, a Romu promovia uma ronda na região da Chácara Ceres e, ao chegarem à rua José Guedes, observaram uma motocicleta Dominar Bajaj, verde, abandonada em meio à vegetação. Após uma consulta de dados pela numeração do chassi, foi identificado que o veículo tinha uma queixa de roubo. A moto foi encaminhada para a Delegacia Central e, posteriormente, devolvida ao proprietário.

Em outro caso, GCM atende caso de desentendimento no trânsito na Rua Antônio da Costa no Jardim Cacique