Guarda Municipal de Mogi das Cruzes atende três ocorrências em menos de 24 horas

Equipes da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, em plantão neste final de semana, concluíram ao menos três ocorrências policiais nas últimas horas. No início da manhã deste domingo (12/01) aconteceu o primeiro caso: um acidente de trânsito envolvendo duas vítimas fatais. A GCM segue em patrulhamento por toda a cidade, reforçando as rondas de rotina e atendendo as ocorrências enviadas pela central de monitoramento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança de Mogi, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina pela área central, quando se depararam com um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo. Imediatamente foi prestado apoio e acionando equipe médica para socorro das vítimas.

Imagens do acidente foram captadas pela Central de Monitoramento, onde foi possível verificar que a motocicleta ultrapassou o sinal vermelho, colidindo com um veículo. O motorista e passageiro do veículo passam bem. Já o passageiro da moto foi socorrido ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo e segue em estado grave. O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Todo o atendimento e auxílio às vítimas e seus familiares foi prestado. O caso foi registrado no Plantão Policial, onde foi dada sequência à ocorrência. As imagens do acidente foram cedidas pela GCM e integrarão a investigação policial.

A segunda ocorrência foi registrada após recebimento de denúncia anônima pela equipe da ROMO (Ronda Ostensiva com Motocicletas) – uma motocicleta sem emplacamento foi localizada dentro do Condomínio Apoema I, no bairro Parque Olímpico. Após consulta pelo numeral do chassi, foi constatado tratar-se de produto de roubo. A Guarda Municipal realizou contato com o proprietário da motocicleta para comparecer à Central de Flagrantes e proceder com as medidas necessárias para retirada do bem.

Ainda na manhã deste domingo (12/01), a equipe da Patrulha Maria da Penha, em ronda de rotina, se dirigiu até a residência de uma vítima para entrevista e acompanhamento. No entanto, ao chegarem no local, foi verificado que no quintal havia duas casas, separadas apenas por um portão social baixo 0 segundo a vítima, que possui medida protetiva, ao lado de sua residência estava o averiguado, mantendo-a constantemente em situação de vulnerabilidade.

Em consulta processual, foi verificado que o agressor tinha ciência da medida protetiva e que havia sido afastado do seu lar por decisão judicial. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até a Central de Flagrantes para apreciação da autoridade de plantão e garantia da segurança e bem-estar da vítima e seus familiares.

A GCM segue em plantão policial e à disposição da população. O telefone para ocorrências e denúncias é o 153. O sigilo é garantido.