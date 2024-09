Homem, com histórico de tentativa de roubos, é preso no Centro de Mogi

Policiais Militares da Primeira Companhia em patrulhamento foram informados pela Central de Operações da Polícia Militar que um homem estava praticando o crime de “Roubo” pela Rua Casarejos, Centro, passando dados da vestimenta do criminoso.

A equipe foi para o local, e conseguiu abordar o indivíduo com as características informadas saindo pelo portão de uma obra, na revista pessoal foi localizado um aparelho celular, uma chave do veículo GM/Corsa de propriedade de uma das vítimas que eram três e estavam dentro do imóvel, os policiais descobriram que ele simulou estar armado para praticar o crime e após fugiria no automóvel.

Conduzido juntos com os objetos e veículo a Central de Polícia Judiciária descobriu-se que o indivíduo tinha um vasto histórico criminal, e permaneceu preso à disposição da Justiça.