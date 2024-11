Homem descumpre medida protetiva e tenta agredir ex-mulher e a própria irmã em Salesópolis

Um homem foi preso em flagrante após descumprir uma medida protetiva e tentar agredir a ex-mulher e a própria irmã, nesta segunda-feira (4), em Salesópolis.

O caso ocorreu na Rua São Simão. Tudo começou após uma discussão entre o homem e a sua irmã. Com medo, ela fugiu para casa da ex-mulher do agressor. De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem no local, os agentes encontraram duas mulheres. A ex-mulher estava ferida.

Uma das vítimas relatou aos policiais que o homem fazia ameaças e que possuía uma arma de fogo em sua casa. Então, os policiais foram até o local e localizaram uma espingarda com mais dois cartuchos de munição.

A mulher atingida por estilhaços foi encaminhada para a Santa Casa de Salesópolis. Ela recebeu atendimento médico e curativos.

As vítimas e o agressor foram encaminhados à delegacia da cidade. A arma e as munições foram apreendidas. O caso foi registrado na Delegacia de Salesópolis.