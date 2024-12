Homem é assassinado a tiros em Itaquaquecetuba

Um homem foi executado na manhã desta quinta-feira (12), na Rua San Genaro, no Parque Califórnia, em Itaquaquecetuba.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), policiais militares encontraram um veículo atravessado na via, com os vidros quebrados e danos na lataria do automóvel, causados por disparos de arma de fogo.

Ainda segundo o B.O, o motorista do veículo foi encontrado sem vida e havia diversas perfurações pelo corpo. Os policiais encontraram diversas cápsulas de arma de fogo de alto calibre espalhadas pela via. De acordo com informações do B.O, os agentes solicitaram imagens de uma câmera de monitoramento de uma residência próxima.

Foi solicitado uma perícia no local, bem como um exame necroscópico junto ao Instituto Médico Legal (IML). O veículo usado pela vítima foi apreendido.

Uma câmera registrou o momento do crime. Na imagem, é possível ver o momento que o veículo da vítima, já desgovernado, bate em outro, que estava estacionado na via. Na sequência, o carro prata aparece na imagem, junto com um homem encapuzado, que chega a cair, mas se levanta e atira na direção da vítima.

Um outro sai do veículo prata segurando uma arma de grande porte e atira. Na sequência, os dois voltam para o carro e fogem. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mogi das Cruzes.