Homem é atropelado por moto próximo ao viaduto Leon Feffer, em Suzano

Um homem, de 46 anos, foi atropelado por uma moto no início subida do viaduto Leon Feffer, em Suzano, ao lado do Terminal Norte nesta quinta-feira (10).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), recebeu um chamado às 14h16. De acordo com a pasta, a vítima estava consciente e se queixava de dores nos membros inferiores. O condutor da motocicleta permaneceu no local durante todo o atendimento, segundo informou a órgão.

Na sequência, o homem foi levado ao Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS). De acordo com a pasta, o paciente recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para ala de ortopedia, em razão da constatação de uma fratura na perna direita. O estado de saúde é estável. O homem deve seguir internado sob os cuidados da equipe do setor para avaliação da necessidade de realização de cirurgia.