Homem é baleado e morto em Arujá

Um homem morreu após ser baleado na manhã deste terça-feira (17), em Arujá. O suspeito fugiu para uma região de mata próximo da rodovia Albino Rodrigues Neves.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), quando os policiais chegaram no local, a vítima estava sendo socorrida por uma ambulância. Uma imagem do sistema de monitoramento da cidade mostra o momento em que o motorista pula para fora do veículo, ainda em movimento, e cai na via. Na sequência, o carro bate em um caminhão.

Neste momento, um homem que estava no banco passageiro esquerdo sai do veículo e foge para uma região de mata, nas proximidades da rodovia Albino Rodrigues Neves. Ele estava armado. De acordo com o B.O, o suspeito tem pele clara, cabelo bem baixo, de bermuda e camisa azul.

A Polícia Civil de Arujá investiga o caso.