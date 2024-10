Homem é detido por transportes irregular de 163 aves silvestres em Guararema

Um homem, de 29 anos, foi detido nesta quinta-feira (24), no Centro de Guararema, por transportar irregularmente 163 aves silvestres. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Os animais, incluindo filhotes de arara e pássaros como coleirinho e papa-capim, estavam em caixas improvisadas de papelão e madeira dentro de um veículo. Alguns foram encontrados mortos.

De acordo com a pasta, a abordagem ocorreu após o sistema de monitoramento da cidade identificar o veículo suspeito, que havia acessado a região central pela Rodovia Presidente Dutra. Durante a vistoria, o condutor afirmou ter adquirido os animais por R$ 13 mil em uma feira no bairro Vila Mara, em São Paulo, e admitiu que os comercializaria. No veículo, também foram apreendidos R$ 4.776 em espécie. O caso foi registrado como crime ambiental, na Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais de Mogi das Cruzes.

As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETRAS) para avaliação e cuidados, e o veículo foi apreendido. O homem foi liberado após assinar termo de compromisso de comparecer à Justiça e a ocorrência foi encaminhada ao Juizado Especial Criminal.