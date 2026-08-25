Operação 'Impacto Imediato' une GCM e PM na prevenção de roubos nas regiões central e sul

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e a Polícia Militar do Estado de São Paulo uniram forças para realizar, nesta terça-feira (25/08), a Operação “Impacto Imediato”, que teve o objetivo de prevenir roubos a pessoas nas regiões central e sul de Suzano, para garantir mais proteção e tranquilidade à população.

Ao todo, foram mobilizados 54 agentes estaduais e 18 municipais, que partiram da sede do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( BPM/M), no Jardim Monte Cristo, rumo aos bairros estrategicamente mapeados pela 1ª Companhia (CIA) da corporação, incluindo Vila Amorim, Jardim Colorado, Jardim Imperador, Jardim Leblon, Vila Fátima e Jardim Casa Branca.

O início dos trabalhos foi acompanhado pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; pelo chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, que representou o prefeito Pedro Ishi; pelo comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro; e pelo capitão da PM, André Cavalari, comandante da 1ª Companhia (CIA) e responsável pela coordenação desta frente de atuação.

As autoridades observaram a saída de 27 viaturas da PM, dos grupamentos Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), Força Tática e equipes de visibilidade e bloqueio; e mais sete viaturas da GCM, com os grupamentos Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), Canil e Força Patrulha.

A atividade desta terça-feira reforçou a parceria entre GCM e PM na cidade, cuja relação tem dado origem a diferentes operações, voltadas à prevenção não apenas a roubos de pessoas, mas também a furtos de veículos e ao tráfico de entorpecentes.

O capitão Cavalari afirmou que a mobilização atende a um planejamento da 1ª CIA, idealizado a partir do registro de ocorrências. “Nossa ação está relacionada a um mapeamento dos indicadores criminais e contamos com a valiosa atuação da GCM, que nos garante informações estratégicas para focarmos nos pontos necessários e alcançarmos os resultados que desejamos”, declarou o coordenador da operação.

Já o secretário Balbino destacou que essa atuação em conjunto reforça a sensação de segurança nos bairros atendidos. “Temos orgulho de estar com a PM em mais esta operação, que vai passar por bairros previamente mapeados e intensificar nossa atuação na cidade. Seguimos firmes para manter o município protegido com nosso trabalho de rotina e com as ações que realizamos junto às forças estaduais”, ressaltou o titular da pasta.

Por sua vez, o chefe de Gabinete pontuou que os resultados que têm sido alcançados refletem a boa relação entre GCM e PM. “Só temos que agradecer por essa parceria e por todo o trabalho que tem sido desenvolvido na cidade. Cumprimento o capitão Cavalari e toda a sua equipe pela atuação que tem proporcionado mais tranquilidade aos nossos moradores”, frisou Afrânio Evaristo.