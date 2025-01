Homem é encontrado morto em área de mata em Suzano

Um homem, de 46 anos, foi encontrado morto em uma área de mata na Estrada Santa Luzia, no bairro Clube dos Oficiais, em Suzano. A vítima foi encontrada em via pública por policiais por volta de 9h30 desta sexta-feira (3).

A perícia foi realizada pelo Instituto de Criminalística de Mogi das Cruzes e não encontrou objetos de interesse investigativo no local.

A vítima foi encontrada descalça, com camiseta e bermuda, a aproximadamente 1,5km da casa onde morava e apresentava seis ferimentos provocados por arma de fogo. As feridas estavam localizadas no antebraço, nádegas e cabeça.

A polícia foi informada por familiares, que identificaram a vítima, sobre um incêndio que atingiu parcialmente a residência onde o homem morava. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a casa era de difícil acesso, a cerca de 300 metros da via pública e alcançável apenas por trilha.

O imóvel consistia em uma cozinha e um dormitório, com este segundo estando predominantemente queimado. Não foram encontrados nenhum objeto de interesse investigativo. Até o momento, não há relação estabelecida entre o incêndio e a morte da vítima.

Conforme o B.O, foi solicitado apoio do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) para coleta de fragmentos de impressões digitais que possam contribuir com o esclarecimento dos fatos. Além disso, foi requisitada uma nova perícia ao Instituto de Criminalística para que seja analisada as causas e as circunstâncias do incêndio.

Os familiares compareceram à Delegacia para que declarações formais fossem prestadas. Foi relatado que a vítima era usuária habitual de bebidas alcoólicas, residia sozinha e mantinha pouco contato com os parentes. Até o momento, não foram indicados suspeitos ou uma motivação concretar que explique os crimes.

Ainda segundo o B.O, foi requisitado o exame necroscópico para a vítima e adotaram-se as demais providências de polícia judiciária cabíveis.

O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de Suzano.