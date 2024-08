Homem e mulher são mortos a facadas em Itaquá

Uma mulher, de 51 anos, e um homem, de 36 anos, foram mortos a facadas na manhã deste domingo (25), no bairro Jardim América, em Itaquaquecetuba.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito, um homem de 58 anos, é ex-companheiro da mulher e foi preso em flagrante em Arujá.

Policiais militares atenderam a ocorrência e, no local, encontraram as vítimas com ferimentos de faca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou os óbitos.

O autor do crime foi preso e está à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como homicídio e feminicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba, que solicitou a perícia do local e exames do Instituto Médico Legal (IML) nos corpos.