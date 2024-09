Homem é preso após ameaçar esposa e esfaquear cunhado em Guararema

A Polícia Militar (PM) prendeu, na última sexta-feira (13), um homem por violência doméstica e lesão corporal grave, em Guararema. Segundo a corporação, o homem estava ameaçando familiares com um facão. O cunhado do suspeito foi ferido no braço e socorrido para a Santa Casa de Guararema.

De acordo com a PM, policiais militares foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica, na Estrada Municipal Ricardo Ramires, no Ipiranga. Ao chegarem no local, viram que o homem jogou o facão no chão. Ele foi abordado e vistoriado pela equipe, mas nada de ilícito foi encontrado. Segundo a PM, o suspeito estava “transtornado”.

Ainda segundo a corporação, os familiares relataram que o homem chegou alterado na residência e tentou agredir sua companheira, que foi defendida por sua mãe. A mulher conseguiu se esconder no banheiro da residência. Ele jogou a sogra no chão. Na sequência, ao tentar defender sua mãe, o cunhado foi golpeado no braço.

O agressor foi levado ao hospital, alegando estar machucado, e na sequência foi conduzido à Delegacia de Guararema, onde permaneceu à disposição da Justiça.