Homem é preso após esfaquear a ex-companheira em Guararema

Um homem, de 59 anos, foi preso em flagrante após esfaquear a ex-companheira, no bairro Lagoa Nova, em Guararema, na tarde de sábado (27). O atual companheiro da vítima também foi atacado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares apuraram que o homem teria ido à residência da mulher para conversar, mas não foi bem recebido no imóvel. Segundo a pasta, o agressor foi recebido com “ofensas e ameaças, tendo a mulher o agredido com um pedaço de madeira”.

Ainda segundo a pasta, o agressor foi até o seu veículo, pegou uma faca e voltou à residência da ex-companheira. De acordo com a SSP, ele esfaqueou a mulher e seu atual companheiro, que estava na residência. O homem fugiu do local, mas demorou muito para a Polícia Militar (PM) localizar e prender o agressor.

O suspeito foi levado à cadeia pública da região, onde ficou à disposição da Justiça. O caso foi registrado na Delegacia de Guararema como violência doméstica e tentativa de homicídio.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Guararema. Posteriormente, foram transferidas ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes. O estado de saúde de ambos não foi informado.