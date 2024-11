Homem é preso após esfaquear e matar namorado da ex-companheira em Arujá

Um homem foi preso após esfaquear e matar o namorado de sua ex-companheira, em Arujá, neste domingo (3). O suspeito confessou o crime, segundo a Polícia Militar (PM).

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), a namorada da vítima relatou aos agentes que estava deitada com o namorado, quando ambos foram surpreendidos pelo ex-namorado dela. Os dois começaram a brigar. Na sequência, o ex-companheiro pegou uma faca e golpeou a vítima.

Ainda de acordo com o B.O, o suspeito disse aos policiais que veio para Arujá visitar a ex-namorada, relatando que vivem juntos e estão em uma crise no relacionamento. Disse ainda que, como estava sem as chaves da residência, pulou o muro, abriu a porta da cozinha e foi até o quarto.

Conforme informou a corporação, o homem afirmou que agrediu a vítima com um soco e, na sequência, pegou uma faca e golpeou a vítima no peito e no pescoço. Ele ainda acabou cortando a mão esquerda durante a briga. O próprio suspeito teria acionado a polícia para se entregar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima no local. Ele foi encontrado caído na garagem da residência.

O homem foi preso e levado ao Pronto-Socorro municipal. Após o atendimento, foi levado ao DP de Arujá. O caso foi registrado como homicídio.