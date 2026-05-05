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Jornal Diário de Suzano - 05/05/2026
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Polícia

Homem é preso após fugir de carro em movimento com 720g de drogas em Mogi

De acordo com a polícia, o suspeito foi abordado após deixar um carro em movimento para fugir a pé e se livrar da sacola com as drogas

05 maio 2026 - 09h13Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Foram encontradas  415 gramas de maconha, 208g de crack e 96g de cocaínaForam encontradas  415 gramas de maconha, 208g de crack e 96g de cocaína - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso, na noite desta segunda-feira (4), com 720 gramas de entorpecentes na Avenida Austrália, em Mogi das Cruzes. De acordo com a polícia, o suspeito foi abordado após deixar um carro em movimento para fugir a pé.

O indivíduo estava com uma sacola de cor amarela nas mãos e, durante a fuga, abandonou-a antes de ser detido. Após abordagem e busca pessoal, foi descoberto que o homem possui extensa passagem criminal, inclusive por tráfico de entorpecentes.

Os agentes localizaram a sacola e, em seu interior, foram encontradas  415 gramas de maconha, 208g de crack e 96g de cocaína. O veículo que foi abandonado ainda em movimento, veio a danificar a porta do motorista e farol esquerdo no poste, além do para-choque e farol direito, quando encostou na viatura.

Diante dos fatos, o indivíduo, o veículo e o material apreendido foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.