Homem é preso com 363 gramas de drogas em Mogi

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (4), com 363 gramas de drogas e R$ 349 em dinheiro na Vila Natal, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, o suspeito já havia sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, liberado no dia 9 de março.

A prisão aconteceu durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, sendo realizado um cerco na viela da rua Paris. Ao perceber a presença das equipes, um indivíduo empreendeu fuga e arremessou uma mochila sobre o telhado de uma residência.

Em busca pessoal, foram localizados com ele R$ 95,00 em notas trocadas. Na mochila arremessada, que foi recuperada sobre o telhado, foram encontradas diversas porções de substâncias entorpecentes, sendo 150 gramas de crack, 77g maconha e 136g de cocaína, além de quantia em dinheiro e o RG do suspeito.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi algemado por receio de nova tentativa de fuga. Ele foi levado à Central de Flagrantes onde permaneceu à disposição da Justiça na carceragem local