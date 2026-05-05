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Jornal Diário de Suzano - 05/05/2026
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Polícia

Motociclista é socorrido por helicóptero após acidente em Suzano

Com uma grave lesão na perna, ele foi levado para tratamento na capital paulista

05 maio 2026 - 09h52Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Motociclista é socorrido por helicóptero após acidente em SuzanoMotociclista é socorrido por helicóptero após acidente em Suzano - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um motociclista, de 60 anos, ficou gravemente ferido após bater a moto em uma caminhonete na tarde desta segunda-feira (4), na avenida Jorge Bei Maluf, em Suzano. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e levado ao Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Segundo informações iniciais, a vítima tinha uma grave lesão na perna esquerda. Foi necessário o uso de torniquete ainda no local para conter a hemorragia, mas a gravidade do ferimento exigiu o acionamento do helicóptero como transporte até a capital.

A ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial de Suzano, e, após os procedimentos, os envolvidos e os veículos foram liberados.