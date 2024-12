Homem é preso após invadir e depredar escola em Santa Isabel

Um homem foi preso neste domingo (22), em Santa Isabel, após danificar o portão eletrônico da Escola Municipal CEI Prefeito Osvaldo Rodrigues da Silva. Depois do crime, o homem fugiu para um mercado nas proximidades da escola.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma testemunha relatou que o suspeito estava na parte interna da unidade. Segundo a denúncia, ele estava danificando o portão eletrônico com uma pedra. Na sequência, ele fugiu do local.

Segundo a corporação, agentes passaram a fazer vistorias e localizaram o suspeito em frente a um mercado. Ele foi identificado e levado para a Delegacia de Arujá e ficou à disposição da Justiça.