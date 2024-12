Homem é preso após matar motoboy por esquecer refrigerante durante entrega em Itaquá

Um homem foi preso, na última sexta-feira (13), após matar um motoboy, em Itaquaquecetuba, no dia 19 de outubro. De acordo com as investigações, o crime ocorreu após a vítima esquecer de um refrigerante durante uma entrega. A prisão foi efetuada pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

Uma câmera de segurança registrou o momento do crime. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), o entregador foi até a residência do autor do crime para realizar a entrega de uma pizza. O homem deu falta de um refrigerante em seu pedido e começou a discutir com o entregador.

Ainda segundo as investigações, o motoboy entrou em contato com a pizzaria para verificar a falta parcial do pedido. Enquanto isso, o cliente retorna para sua residência. De repente, ele volta e atira contra o entregador. A vítima cai no solo e o autor efetua mais um disparo.

Após o crime, o homem arrasta a vítima para o outro lado da via. Na sequência, ele pega a mochila e a motocicleta da vítima e tira da frente de casa, na tentativa de ludibriar a investigação. Durante buscas na residência do homem, os policiais encontraram a arma utilizada no crime. Ela estava com a numeração suprimida.