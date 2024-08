Homem é preso após roubar celular e agredir mulher dentro de apartamento em Itaquá

Um homem foi preso em flagrante após agredir uma mulher dentro de um condomínio em Itaquaquecetuba. O caso aconteceu na noite deste domingo (25), na Estrada do Campo Limpo. A vítima teve o seu celular roubado.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O), uma testemunha, que é cunhada da vítima, relatou que levava seu sobrinho de volta para a residência de sua genitora. Por conta do frio, foi ao apartamento da mulher buscar um cobertor para cobrir a criança. A vítima contou aos policiais que apertou a campainha do imóvel, mas ninguém atendeu.

Segundo o B.O, a testemunha contou que percebeu que a porta estava aberta e que o chuveiro estava ligado. Ao entrar no imóvel, viu que o cachorro da vítima arranhava a porta do quarto e tentava entrar no cômodo. Ela desconfiou do comportamento do animal e escutou gemido. Foi então que ela decidiu entrar no quarto e viu um homem em cima da vítima. Segundo relatou a testemunha, ele agrediu a mulher com socos no rosto.

O homem tentou avançar contra a testemunha, que conseguiu fugir e buscar ajuda. Ela avisou a síndica do condomínio que foi até a residência e encontrou a vítima caída no solo, com o rosto desfigurado. Mesmo ferida, a mulher conseguiu falar quem foi o autor da agressão. O agressor foi identificado por câmeras de segurança entrando no bloco onde a vítima reside.

Ainda segundo o B.O, os policiais foram até o apartamento do suspeito e encontraram o homem com as roupas sujas de sangue e com pequenas lesões nas mãos. Durante uma revista, os agentes encontraram o celular da vítima em posse do agressor. O homem foi conduzido para a delegacia do município, onde confessou o crime. Segundo consta no B.O, o detido afirmou que é usuário de drogas e que estava “alterado” durante o ocorrido, não soube dizer o motivo da agressão e que escolheu a vítima de maneira aleatória. Diante das provas e da confissão, o homem teve a prisão em flagrante decretada.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquá, onde permanece internada. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Ela relatou que o homem não tentou estuprá-la, porém roubou seu celular.

O caso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba como roubo e tentativa de homicídio.