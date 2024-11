Homem é preso após roubar residência e ameaçar morador com uma faca em Mogi

Um homem foi preso na tarde de quarta-feira (6) após roubar uma residência e ameaçar um morador com uma faca. O caso ocorreu na Rua Massao Kakiuti, no Jardim Universo, em Mogi das Cruzes.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de furto, mas ao chegaram no local constataram que se tratava de um roubo. De acordo com a PM, o suspeito levou diversos objetos da casa e ameaçou a vítima com uma faca.

Ainda conforme a corporação, a vítima indicou aos policiais a direção de fuga do suspeito, bem como suas características e os objetos levados. Os policiais iniciaram uma busca e localizaram o homem na Rua Professor João Gualberto Mafra Machado.

Os policiais abordaram o suspeito e encontraram a faca utilizada no crime e os objetos roubados. Ele foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.