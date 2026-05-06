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Jornal Diário de Suzano - 06/05/2026
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Polícia

Homem é preso com 367 invólucros de drogas em Mogi

Ao todo, foram apreendidos 67 invólucros de maconha, 110 invólucros de crack, 190 invólucros de cocaína e R$ 685,80

06 maio 2026 - 09h15Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ao todo, foram apreendidos 67 invólucros de maconha, 110 invólucros de crack, 190 invólucros de cocaína e R$ 685,80Ao todo, foram apreendidos 67 invólucros de maconha, 110 invólucros de crack, 190 invólucros de cocaína e R$ 685,80 - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso, nesta terça-feira (5), com 367 invólucros de entorpecentes, na Avenida João de Souza Franco, em Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Ao todo, foram apreendidos 67 invólucros de maconha, 110 invólucros de crack, 190 invólucros de cocaína e R$ 685,80.

Segundo a polícia, a equipe estava passando em frente a um condomínio quando visualizou um indivíduo em atitude suspeita segurando uma sacola verde. Ao notar a presença policial, ele fugiu, soltando a sacola próxima a um veículo estacionado.

Ao ser abordado, foi encontrado dinheiro em seu bolso, em notas trocadas, e uma porção de maconha. Diante dos fatos, o suspeito, o dinheiro e as drogas foram conduzidos para a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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