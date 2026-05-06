Homem é preso com 367 invólucros de drogas em Mogi

Um homem foi preso, nesta terça-feira (5), com 367 invólucros de entorpecentes, na Avenida João de Souza Franco, em Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Ao todo, foram apreendidos 67 invólucros de maconha, 110 invólucros de crack, 190 invólucros de cocaína e R$ 685,80.

Segundo a polícia, a equipe estava passando em frente a um condomínio quando visualizou um indivíduo em atitude suspeita segurando uma sacola verde. Ao notar a presença policial, ele fugiu, soltando a sacola próxima a um veículo estacionado.

Ao ser abordado, foi encontrado dinheiro em seu bolso, em notas trocadas, e uma porção de maconha. Diante dos fatos, o suspeito, o dinheiro e as drogas foram conduzidos para a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.