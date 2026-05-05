Operação Tráfico Zero apreende mais de 6 mil entorpecentes e prende dois suspeitos durante o feriado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba intensificou as ações da Operação Tráfico Zero ao longo da última semana e durante o feriado prolongado, com resultados positivos no enfrentamento ao crime organizado e na manutenção da ordem pública. Ao todo, foram 6.098 entorpecentes apreendidos cerca de 7,5 kg, dois suspeitos presos em flagrante e 162 chamados de perturbação do sossego atendidos.



As ações tiveram início na terça-feira (28), quando uma operação no Condomínio Tulipas, na avenida Fernando Vasconcelos Rossi, no bairro Estação, resultou na descoberta de um apartamento utilizado como base logística do tráfico. Um indivíduo foi preso em flagrante após ser visto manipulando dinheiro e indicar o local onde os entorpecentes estavam escondidos. Foram apreendidos três blocos de maconha, 77 porções de cocaína, 60 unidades de drogas k e 47 pedras de crack, além de um simulacro de arma de fogo, celulares e R$ 874.



No mesmo dia, no Parque Recanto Mônica, equipes localizaram uma casa-bomba com 760 eppendorfs de crack, 150 porções de cocaína e 90 de skank. No Jardim Maragogipe, outra ação retirou 100 porções de entorpecentes de circulação, totalizando 1.287 drogas apreendidas.



Na quarta (29), a operação avançou com reforço no policiamento preventivo, somando 97 pontos de presença estratégica e patrulhamento em mais de 60 bairros mapeados. Durante as ações, houve apreensões na Vila Monte Belo, Morro Branco, Jardim Luciana, Jardim Zélia, Recanto Mônica, Josely e Maragogipe. No bairro Jaguari, uma casa abandonada foi identificada como ponto de armazenamento de drogas, com 691 porções apreendidas. Já no Jardim Miray, foram encontrados 100 frascos de lança-perfume em área de mata.



Na madrugada de quinta (30), uma nova prisão foi efetuada na avenida Fernando Vasconcelos Rossi. O suspeito levou as equipes até sua residência, no Jardim Gonçalves, onde foram apreendidas 3.434 unidades de entorpecentes, entre crack, cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie. Durante o feriado prolongado, as equipes também atuaram no atendimento de ocorrências relacionadas à perturbação do sossego, com 162 chamados registrados entre sexta (1) e domingo (3).



"O trabalho integrado e contínuo da nossa GCM tem sido fundamental para enfraquecer o tráfico de drogas e garantir mais segurança para a população. Atuamos de forma estratégica, com inteligência e presença nas ruas, inclusive durante o feriado, para dar respostas rápidas às demandas da cidade", destacou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira. O combate ao tráfico de drogas impacta diretamente na redução de crimes violentos e segue como prioridade no município.



Ao todo, as ações resultaram também na apreensão de R$ 1.591 em dinheiro. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos e possíveis conexões com redes criminosas na região. "Estamos investindo em segurança e fortalecendo nossas equipes para combater o crime organizado e preservar a qualidade de vida da nossa população. Os resultados mostram que estamos no caminho certo, com ações firmes tanto na repressão ao tráfico quanto na manutenção da ordem pública", afirmou o prefeito Eduardo Boigues.



A GCM pode ser acionado pelos telefones 153, (11) 4753-1108/1421/1274 e 4642-4659.