Motorista morre após perder controle, atingir mureta e bater em van em Itaquá

Um motorista morreu, na madrugada desta terça-feira (5), após perder o controle do carro, bater em uma mureta e atingir uma van na estrada Governador Mário Covas, em Itaquaquecetuba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem já tinha morrido no impacto.

No local, os policiais apuraram que a vítima, de27 anos, conduzia um carro pela contramão e em alta velocidade, quando colidiu contra a mureta de proteção e, em seguida, bateu contra uma van, conduzida por um homem de 37 anos. O motorista da van não ficou ferido.

Foi requisitada perícia e o caso foi registrado como colisão e morte suspeita na Delegacia de Itaquá.