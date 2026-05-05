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Jornal Diário de Suzano - 05/05/2026
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Polícia

Motorista morre após perder controle, atingir mureta e bater em van em Itaquá

Segundo informações iniciais, o Samu foi acionado, mas o homem já tinha morrido no impacto

05 maio 2026 - 13h58Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Essa é uma captura de tela de um vídeo que mostra parte do veículo danificado após o acidenteEssa é uma captura de tela de um vídeo que mostra parte do veículo danificado após o acidente - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um motorista morreu, na madrugada desta terça-feira (5), após perder o controle do carro, bater em uma mureta e atingir uma van na estrada Governador Mário Covas, em Itaquaquecetuba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem já tinha morrido no impacto.

No local, os policiais apuraram que a vítima, de27 anos, conduzia um carro pela contramão e em alta velocidade, quando colidiu contra a mureta de proteção e, em seguida, bateu contra uma van, conduzida por um homem de 37 anos. O motorista da van não ficou ferido.

Foi requisitada perícia e o caso foi registrado como colisão e morte suspeita na Delegacia de Itaquá.

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