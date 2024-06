Homem é preso com distintivo da polícia e algemas em Suzano

Um homem foi preso portando um distintivo da Polícia Civil, um simulacro de arma de fogo e algemas na tarde desta segunda-feira (24), em Suzano. O suspeito, de 49 anos, estava dirigindo um Ford/Fiesta envolvido em uma tentativa de sequestro a um comerciante, na zona leste de São Paulo, e foi detectado pelo "Projeto Radar" trafegando na Rua Doutor Prudente de Moraes, no Centro do município.

Agentes da Força Tática do Trigésimo Segundo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (32° BPM/M) foram informados através do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e abordaram o homem. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes constataram que o licenciamento do veículo estava vencido, assim como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a fiscalização, os policiais localizaram um par de algemas, um distintivo idêntico ao usado pela Polícia Civil e um simulacro de arma de fogo. Além disso, também foram encontrados documentos relacionados à pesquisas criminais. Eles estavam escondidos dentro de uma bolsa, colocada embaixo do banco do passageiro.

Segundo a PM, o suspeito disse aos policiais que estava a caminho de Itaquaquecetuba. Sobre os itens encontrados, o homem apenas respondeu que os adquiriu na capital paulista. O suspeito informou ainda que desconhece o registro do veículo no sistema de radar inteligentes.

O homem foi autuado pelos crimes de usurpação de função pública e por usar publicamente distintivo de função que não exerce. A PM apreendeu todos os itens localizados, além do veículo e do aparelho celular do suspeito, que passarão por perícia. O homem foi encaminhado para audiência de custódia na cadeia pública de Mogi das Cruzes.