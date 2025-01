Homem é preso dirigindo caminhão roubado em Mogi

Um homem foi preso nesta quarta-feira (29) dirigindo um caminhão roubado na Avenida Henrique Perez, no Distrito de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes. O veículo foi recuperado.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava um patrulhamento pela Mogi-Dutra (SP-88), quando avistou um caminhoneiro mexendo no celular enquanto dirigia.

Os policiais deram ordem de parada, mas o homem começou a acelerar. Após uma breve perseguição, o caminhoneiro foi abordado na Avenida Henrique Perez, em Brás Cubas.

Segundo a corporação, os agentes realizaram uma consulta do chassi e constataram que o veículo estava com a placa trocada. O homem informou aos policiais que o caminhão foi roubado, mas que ele não teria participado do crime. Ainda segundo a PM, o suspeito afirmou que sua função era levar o caminhão até a Mogi-Bertioga onde, provavelmente, outros criminosos receberiam o veículo.

A ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes.