Homem é preso e mais de 6 quilos de drogas são apreendidas em Ferraz

Um homem foi preso, na tarde desta quarta-feira (29), suspeito de tráfico de drogas e mais de 6 quilos de entorpecentes foram apreendidos em Ferraz de Vasconcelos. Ao todo foram localizados 2,087 kg de maconha e 1,490 kg de cocaína.

A ação foi realizada durante a Operação Impacto Força Total, por equipes do 1º Pelotão da Companhia de Ações Especiais de Polícia (CAEP) Canil. Na data, foi realizado um cerco em uma área de mata conhecida pelo comércio ilegal de entorpecentes. O suspeito foi abordado após tentativa de fuga, e o cão policial Draco localizou a grande quantidade de drogas escondida no local.

Foram apreendidas 1.375 porções de maconha e 2.886 porções de cocaína/crack, além de dois aparelhos celulares e R$ 110,00 em dinheiro. O indiciado foi conduzido ao Distrito Policial Central de Ferraz de Vasconcelos, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.