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Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
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Polícia

Homem morre após ser baleado em adega em Arujá

Segundo testemunha, os suspeitos entraram no estabelecimento armados, encapuzados e mascarados

30 abril 2026 - 08h22Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Quando a polícia chegou no local, já havia unidades do Samu e do Corpo de bombeiros, que estavam realizando o socorroQuando a polícia chegou no local, já havia unidades do Samu e do Corpo de bombeiros, que estavam realizando o socorro - (Foto: Divulgação)

Um homem morreu após ser baleado por dois suspeitos em uma adega, na madrugada desta quarta-feira (29), na Avenida Marechal Castelo Branco, em Arujá. Segundo a polícia, os autores fugiram em um veículo não identificado, no sentido Jardim Rincão e ainda não foram localizados.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, os dois indivíduos entraram na adega armados e efetuaram entre cinco e seis disparos contra a vítima. Eles estavam encapuzados e usando máscaras, não sendo possível visualizar suas características físicas. O local também não conta com sistema de monitoramento por câmeras.

Quando a polícia chegou no local, já havia unidades do Samu e do Corpo de bombeiros, que estavam realizando o socorro. Foi realizada massagem cardíaca por aproximadamente 20 minutos, mas a vítima não resistiu.

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