Homem morre após ser baleado em adega em Arujá

Um homem morreu após ser baleado por dois suspeitos em uma adega, na madrugada desta quarta-feira (29), na Avenida Marechal Castelo Branco, em Arujá. Segundo a polícia, os autores fugiram em um veículo não identificado, no sentido Jardim Rincão e ainda não foram localizados.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, os dois indivíduos entraram na adega armados e efetuaram entre cinco e seis disparos contra a vítima. Eles estavam encapuzados e usando máscaras, não sendo possível visualizar suas características físicas. O local também não conta com sistema de monitoramento por câmeras.

Quando a polícia chegou no local, já havia unidades do Samu e do Corpo de bombeiros, que estavam realizando o socorro. Foi realizada massagem cardíaca por aproximadamente 20 minutos, mas a vítima não resistiu.