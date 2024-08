Homem é preso em Centro Universitário suspeito de importunação sexual

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por importunação sexual, na manhã da última terça-feira (20), em uma Universidade em Suzano.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima, de 27 anos, usava o banheiro da faculdade, quando viu uma câmera de celular filmando por baixo da divisória do banheiro.

O suspeito foi visto saindo do local e foi detido até a chegada da viatura. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, onde o caso foi registrado como importunação sexual.

Em nota, o Centro Universitário informou que repudia qualquer tipo de ato atentatório à dignidade, privacidade ou que possa causar constrangimento a qualquer indivíduo dentro ou fora de seu campus universitário.

"Diante deste fato extraordinário e isolado ocorrido na última terça-feira em nosso campus, foi designada uma Comissão Disciplinar Extraordinária que está avaliando a situação e traçando estratégias e condutas a serem tomadas", disse nota da instituição.

Íntegra da nota

O Unipiaget repudia qualquer tipo de ato atentatório à dignidade, privacidade ou que possa causar constrangimento a qualquer indivíduo dentro ou fora de seu campus universitário.

Atos e condutas de qualquer natureza discriminatória ou que causem constrangimento não são tolerados por nossa instituição, sendo que eventual conduta neste sentido será devidamente apurada para adoção das medidas cabíveis, sempre priorizando a proteção e o acolhimento de toda nossa comunidade acadêmica.

Uma das preocupações prioritárias do Unipiaget é zelar pela segurança e bem-estar da sua comunidade acadêmica. Atualmente o Unipiaget conta com diversas câmeras de monitoramento, além de controle de acesso biométrico à instituição, visando aumentar a segurança no campus.

Ressaltamos ainda, que nosso Centro Universitário está constantemente aprimorando seus processos e ouvindo a comunidade acadêmica por meio dos questionários aplicados pela Comissão Própria de Avaliação e pelo canal de comunicação com a ouvidoria.

Diante deste fato extraordinário e isolado ocorrido na última terça-feira em nosso campus, foi designada uma Comissão Disciplinar Extraordinária que está avaliando a situação e traçando estratégias e condutas a serem tomadas, como a instalação imediata de novas câmeras de monitoramento em pontos estratégicos do campus como o hall de entrada de cada bloco de sanitários reforçando ainda mais o monitoramento já existente.

Além da apuração interna dos fatos por parte da Comissão Disciplinar Extraordinária do Unipiaget, estamos colaborando com as investigações em curso fornecendo todas as informações solicitadas pelas autoridades competentes, além de prestar apoio a todos os envolvidos.