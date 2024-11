Homem é preso por agressão à ex-esposa e filha do casal

Um homem foi preso neste domingo (17), em Guararema, suspeito de agredir a ex-companheira e a filha do casal.

O caso ocorreu no bairro do Itapema. Segundo a vítima, o suspeito teria arremessado uma garrafa térmica em seu rosto e uma makita em sua cabeça. Ela relatou ainda que a filha do casal também foi agredida durante o episódio de violência.

Uma equipe policial se dirigiu à residência do suspeito, que confessou ter se envolvido em uma discussão com a ex-mulher.

A vítima, o agressor e os objetos utilizados na agressão foram levados ao Distrito Policial, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.