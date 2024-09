Homem é preso por repassar notas falsas de R$ 200 em Guararema

Um homem foi preso no último domingo (8) por repassar notas falsas de R$ 200,00, em Guararema. A prisão ocorreu após o suspeito tentar realizar compras em duas farmácias da cidade com as cédulas falsas e receber o troco com dinheiro legítimo.

As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). De acordo com a pasta, as notas foram apreendidas e encaminhadas para perícia, e os itens comprados, assim como o valor do troco, foram devolvidos aos representantes das farmácias. Eles optaram por não prestar queixa formal.

O suspeito foi liberado após o registro da ocorrência, e o caso segue sob investigação na Delegacia de Guararema, que aguarda a conclusão do laudo pericial para confirmação da falsificação.