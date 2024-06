Homem é preso por roubo a motocicleta em Mogi das Cruzes

Um homem foi preso, na noite desta sexta-feira (7), suspeito de roubar uma motocicleta, na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. Apenas um dos assaltantes foi preso, outro está foragido.

Policiais Militares estavam em patrulhamento, e foram informados através da Central de Operações da Polícia Militar (Copom), que dois suspeitos tinham roubado uma motocicleta, na Rua Coronel de Siqueira. Com a aproximação de uma viatura, eles fugiram a pé.

Com as características dos assaltantes a equipe iniciou as buscas, um suspeito foi preso, na Avenida Dom Paulo Rolim Loureiro, Vila Nova União, ele confessou ter participado do crime.

Foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso à disposição da Justiça.