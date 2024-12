Homem é preso por roubo de carga avaliada em R$ 139 mil em Itaquaquecetuba

A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (10), um homem suspeito de roubar uma carga de produtos alimentícios avaliada em mais de R$ 139 mil, em Itaquaquecetuba.

Os agentes estavam em patrulha quando receberam a informação de que um caminhão roubado estaria circulando pela cidade. Após buscas, o veículo com as características descritas na denúncia foi localizado estacionado em uma empresa.

Ao se aproximarem, os policiais encontraram o suspeito dentro do caminhão. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, após consulta via COPOM, foi constatado que o veículo ostentava uma placa diferente da registrada nos documentos oficiais.

O suspeito e o caminhão foram levados ao 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba, onde o homem foi preso e permanece à disposição da Justiça. O veículo e a carga, avaliada em mais de R$ 139 mil, foram devolvidos ao representante da empresa.