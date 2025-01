Homem é preso por roubo de carro em Suzano

Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante por suspeita de envolvimento no roubo de um carro no bairro Cidade Miguel Badra, em Suzano.

O crime ocorreu na noite do último domingo (5). Durante patrulhamento, uma equipe policial recebeu informações da Central de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre o roubo.

Com as características do veículo, os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Durante a revista, foi encontrado um revólver em posse do homem, que foi apreendido. Além disso, a carteira da vítima foi recuperada no interior do carro.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Suzano, onde também foi requisitada a perícia.