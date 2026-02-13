Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Arujá

Homem é preso por tráfico de drogas após tentativa de fuga em Arujá

Suspeito estava acompanhado, mas o segundo indivíduo fugiu em direção à mata e não foi localizado

13 fevereiro 2026 - 10h29Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem é preso por tráfico de drogas após tentativa de fuga em ArujáHomem é preso por tráfico de drogas após tentativa de fuga em Arujá - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (12), em Arujá, portando 33 papelotes de cocaína, 21 eppendorfs de cocaína e 17 potes com maconha em sua pochete.  Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava acompanhado de outro homem em um beco na rua Rogério de Andrade Santos, bairro Parque rodrigo Barreto, e ao perceber a aproximação da viatura do Comando de Grupo de Patrulha (CGP) tentou fugir. 

O segundo indivíduo fugiu em direção à mata e não foi localizado. Já o suspeito confessou estar de posse das drogas e dos R$ 164,65 encontrados na pochete, além dos R$ 453,00 que estavam em seus bolsos. 

Diante dos fatos, foi-lhe dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo-lhe assegurados e lidos seus direitos constitucionais. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Arujá onde permanece à disposição da Justiça.

