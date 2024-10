Homem em situação de rua é baleado em Arujá; suspeito é investigado

Um homem em situação de rua foi baleado por volta das 6h40 desta segunda-feira (14), na Estrada Municipal, no bairro Mirante do Arujá, em Arujá. Um suspeito é investigado. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Segundo a pasta, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, a vítima já havia sido levada para o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

De acordo com o órgão, o homem foi socorrido ainda consciente e conseguiu apontar o autor do disparo. A vítima alega que o crime foi motivado por desavenças entre eles.

O caso foi registrado como homicídio tentado na Delegacia de Arujá.