Homem invade casa e esfaqueia ex-namorada e cunhado em Arujá

Um homem, de 43 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (10) após esfaquear a ex-namorada e o cunhado dela em Arujá. O ataque ocorreu na Rua José Rodrigues Barbosa, onde o suspeito invadiu a residência da vítima armado com uma faca.

A mulher, de 27 anos, foi ferida no cotovelo, na virilha e na axila. O cunhado dela, de 30 anos, tentou defendê-la, mas foi golpeado na cabeça pelo agressor.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h30 para apoiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já prestava socorro às vítimas. Ambos foram levados ao Hospital Municipal de Arujá.

Após o crime, o suspeito fugiu para a Rua Serra do Mar. Durante as buscas, os policiais localizaram o homem, que tentou escapar novamente, escondendo-se na casa de um conhecido, embaixo de uma escada. Apesar da tentativa, ele foi detido no local e encaminhado à Delegacia de Polícia de Arujá.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.