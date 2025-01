Homem invade casa, esfaqueia ex-mulher e se entrega à polícia

Um homem, de 36 anos, invadiu a casa de sua ex-mulher com uma faca, a esfaqueou oito vezes e se entregou à polícia no Jardim Aeroporto, em Mogi das Cruzes. O caso aconteceu no sábado (25), por volta das 23 horas.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, feito pela mãe da mulher, a vítima teve um relacionamento com o homem, que não aceitou o término, e ameaçava a mulher, de 32 anos, e seus cinco filhos.

As ameaças eram de que ele atearia fogo na casa da vítima e que mataria seus filhos, frutos de um relacionamento anterior. Além disso, o B.O diz que o suspeito já ateou fogo no sofá da vítima, além de golpear a cabeça dela com um celular.

No dia da ocorrência, o homem estava na casa da vítima e não queria ir embora, até que foi expulso. Momentos depois, ele voltou com uma faca e partiu para cima da mulher, que foi defendida pelo filho, de 13 anos.

Segundo o B.O, o homem se virou contra o jovem, mas a mulher o empurrou e foi atingida pelo suspeito. Foram oito facadas. O Boletim de Ocorrência informa que a mulher está internada, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com perfurações do intestino e pulmão. Os cinco filhos da vítima presenciaram o crime.

No início da noite de domingo (26), o suspeito acionou a polícia. De acordo com o B.O, o homem informou que estava bebendo com a sua esposa e acabaram entrando em uma discussão, quando ele a agrediu “inúmeras vezes” com uma faca e fugiu do local.

“Porém ele pensou melhor, se arrependeu e solicitou a Polícia Militar pois gostaria de se entregar”, diz o B.O, que informa que o suspeito foi encaminhado à delegacia.

O caso foi registrado como violência doméstica e tentativa de homicídio na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.