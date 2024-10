Homem invade residência, ameaça idosa e acaba preso em Biritiba Mirim

Um homem foi preso em flagrante na noite do último sábado (12), em Biritiba Mirim, após invadir uma casa e ameaçar uma idosa. Ele tentou fugir do local com alguns pertences da vítima, mas vizinhos impediram a fuga do suspeito, que acabou preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, policiais militares se depararam com a idosa pedindo ajuda. Ela informou aos agentes que, ao chegar em sua residência, encontrou um homem no interior de sua casa. Ele teria ameaçado a vítima antes de fugir.

A vítima pediu socorro e os vizinhos conseguiram conter a fuga do suspeito em uma rua próxima. De acordo com a polícia, o homem era conhecido na região por cometer outros furtos.

Na mochila do invasor, os agentes encontraram quatro blusas e diversos pares de tênis. Na fuga, o suspeito abandonou um cobertor e dois televisores furtados da residência da vítima.

O homem foi preso em flagrante e levado até a delegacia do município, assim como os objetos furtados.