Homem invade residência, se esconde em guarda-roupa, e é detido pela GCM em Suzano

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) no bairro Sítio São José, em Suzano. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (28), na Rua Paulo Alfredo Hilbert. Durante a fuga, o suspeito invadiu outra casa, se escondeu em um guarda-roupa, mas foi localizado pelos agentes.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, agentes da Ronda Escolar da GCM foram acionados por volta das 16h30 por servidores do Centro Unificado de Serviços (Centrus). Eles foram informados de que um homem foi visto no interior de uma casa.

Os agentes foram até a residência, localizaram o suspeito, e deram voz de prisão. No entanto, o homem pulou um muro e fugiu em direção a um terreno baldio. Em seguida, ele avançou para os telhados de outras casas. Os guardas solicitaram reforços.

Após buscas nas proximidades, o suspeito foi localizado escondido em um guarda-roupa em uma residência na mesma via. Ele foi detido e levado para a Delegacia Central de Suzano.