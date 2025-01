Homem mantém mulher e bebê de seis meses em cárcere privado e é preso em Mogi

Uma mulher, de 20 anos, e seu filho, de apenas seis meses, foram mantidos em cárcere privado pelo ex-companheiro e o pai dele na última quarta-feira (1°). O caso ocorreu na Estrada da Esmeralda, em Mogi das Cruzes. O ex-sogro, de 50 anos, foi preso, enquanto o filho do detido conseguiu fugir do local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e, ao chegar na residência, encontraram os suspeitos deixando o local. O homem mais velho foi detido. De acordo com a SSP, o homem resistiu à prisão e desacatou os agentes. Ele foi indiciado.

A mulher e o filho foram encaminhados para atendimento médico. O caso foi registrado sequestro, cárcere privado, desacato e resistência na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, conforme informou a pasta. Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML).

Prefeitura

Segundo a Prefeitura de Mogi, a GCM foi até o local acompanhada pela mãe da vítima. Ela informou a corporação que ambas possuem medida protetiva contra o homem. Os agentes chamaram pelas pessoas, mas não foram atendidos. Entretanto, perceberam uma movimentação no interior do imóvel. Ao mesmo tempo, escutaram um barulho que seria dos suspeitos tentando fugir do local.

No entanto, somente o homem mais velho foi detido. O segundo suspeito fugiu. De acordo com a Prefeitura, ele resistiu à prisão e ainda ofendeu uma agente que participava da ocorrência.