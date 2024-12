Homem morre durante tentativa de assalto no Miguel Badra em Suzano

Um homem, de 31 anos, morreu durante uma tentativa de assalto na tarde deste domingo (1º), no bairro Cidade Miguel Badra, em Suzano.

Uma família estava reunida em uma confraternização na garagem de casa quando foi abordada por oito criminosos, que anunciaram o assalto.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os assaltantes exigiram a chave de uma moto e os celulares das vítimas. O pai do homem ouviu o barulho e saiu de dentro da casa. Nesse momento, um dos criminosos atirou em sua direção. O filho se colocou na frente do pai e foi atingido por dois disparos no rosto. O pai também foi baleado.

Ambos foram socorridos e levados ao Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. O filho não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto o pai passou por cirurgia.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do crime. Oito criminosos chegam em quatro motos e anunciam o assalto. Parte deles desce para tentar roubar a moto e os pertences das vítimas. A vítima entra em confronto corporal com um dos assaltantes, momento em que os disparos ocorrem, atingindo tanto ele quanto o pai.

A vitima, mesmo ferido, ainda aparece nas imagens apontando na direção dos criminosos antes de retornar para a garagem, onde cai devido aos ferimentos.

Os assaltantes fugiram levando três celulares.

O caso foi registrado como latrocínio, tentativa de latrocínio e associação criminosa na Delegacia de Suzano, que também solicitou perícia no local.