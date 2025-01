Homem morre após cair de prédio em construção em Suzano

Um homem, de 45 anos, morreu após cair do 8º andar das obras de um prédio em construção em Suzano. O caso aconteceu na tarde deste sábado (11) na Rua Paraná.

A vítima estava trabalhando na obra quando teve a queda. De acordo com policiais militares que estavam atendendo a ocorrência, ninguém viu o momento, apenas ouviu o barulho.

A polícia foi acionada por volta das 14h20 e, ao chegar ao local, o óbito já havia sido constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu).

O local do acidente foi isolado e teve perícia solicitada. Por volta das 16 horas deste sábado, a perícia estava sendo realizada.

Samu

O Serviço Móvel de Atendimento com Urgência (Samu) de Suzano foi acionado às 14 horas e chegou ao local do acidente sete minutos mais tarde. No entanto, a vítima já estava em óbito. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).